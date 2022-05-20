Мбаппе сообщит в воскресенье, «Реал» или «ПСЖ» он выбрал для продолжения карьеры

До конца недели станет известно, где нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе проведет следующий сезон, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 23-летний француз объявит о своем решении в воскресенье.

Нападающий сообщит, «Реал» или «ПСЖ» он выбрал для продолжения карьеры.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.