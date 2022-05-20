Мбаппе сообщит в воскресенье, «Реал» или «ПСЖ» он выбрал для продолжения карьеры
До конца недели станет известно, где нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе проведет следующий сезон, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 23-летний француз объявит о своем решении в воскресенье.
Нападающий сообщит, «Реал» или «ПСЖ» он выбрал для продолжения карьеры.
В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|25
|8
|4
|85-36
|83
|
2
|Марсель
|37
|20
|8
|9
|59-38
|68
|
3
|Монако
|37
|20
|8
|9
|63-38
|68
|
4
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|80-38
|65
|
5
|Страсбур
|37
|17
|12
|8
|60-39
|63
|
6
|Ницца
|37
|19
|7
|11
|49-34
|63
|
7
|Ланс
|37
|17
|10
|10
|60-46
|61
|
8
|Лион
|37
|16
|11
|10
|64-50
|58
|
9
|Лилль
|37
|14
|12
|11
|46-46
|54
|
10
|Нант
|37
|15
|9
|13
|54-47
|54
|
11
|Брест
|37
|13
|9
|15
|47-53
|48
|
12
|Реймс
|37
|11
|13
|13
|41-41
|46
|
13
|Монпелье
|37
|12
|7
|18
|49-59
|43
|
14
|Анже
|37
|9
|11
|17
|42-55
|38
|
15
|Труа
|37
|9
|10
|18
|36-52
|37
|
16
|Клермон Фут
|37
|9
|9
|19
|37-67
|36
|
17
|Лорьян
|37
|8
|11
|18
|34-62
|35
|
18
|Сент-Этьен
|37
|7
|10
|20
|41-76
|31
|
19
|Метц
|37
|6
|13
|18
|35-64
|31
|
20
|Бордо
|37
|5
|13
|19
|48-89
|28
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|- : -
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|- : -
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|- : -
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|- : -
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|- : -
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|24
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|33
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|31
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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