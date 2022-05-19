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Сегодня, 08:35

Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером лиги 1 сезона-2021/22

Виктория Кравченко
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером сезона-2021/2022 лиги 1, сообщает пресс-служба чемпионата Франции.

В гонке за награду футболист обошел голкипера «Марселя» Антони Лопеша, Альбана Лафона из «Нанта» и Вальтера Бенитеса из «Ниццы». В прошлом лучшим был признан одноклубник итальянца Кейлор Навас.

В 23 матчах 23-летний Доннарумма пропустил 23 мяча и восемь раз сыграл на ноль. Его контракт с «ПСЖ» истекает в 2026 году.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
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 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
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 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
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 Нант 37 15 9 13 54-47 54
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 Брест 37 13 9 15 47-53 48
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 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
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 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
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 Анже 37 9 11 17 42-55 38
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 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
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