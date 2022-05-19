Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером лиги 1 сезона-2021/22

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером сезона-2021/2022 лиги 1, сообщает пресс-служба чемпионата Франции.

В гонке за награду футболист обошел голкипера «Марселя» Антони Лопеша, Альбана Лафона из «Нанта» и Вальтера Бенитеса из «Ниццы». В прошлом лучшим был признан одноклубник итальянца Кейлор Навас.

В 23 матчах 23-летний Доннарумма пропустил 23 мяча и восемь раз сыграл на ноль. Его контракт с «ПСЖ» истекает в 2026 году.