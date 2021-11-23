Месси: «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону»
Месси заявил, что хочет вернуться в «Барселону» в будущем
15:49
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос о том, хочет ли вернуться в «Барселону» в будущем.
«Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в «Барселону», — приводит слова Месси Marca. — Это мой дом, я собираюсь жить в Барселоне. С радостью вернусь, если смогу внести свой вклад и помочь клубу».
35-летний аргентинец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» 10 августа 2021 года. Контракт с парижским клубом был подписан до лета 2023-го с опцией продления еще на год. В нынешнем сезоне нападающий провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/11/23/619bda88ca474140758b45a3.html
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