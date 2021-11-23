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«ПСЖ» связывался с Зиданом на случай ухода Почеттино в «Манчестер Юнайтед»

15:57
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«ПСЖ» контактировал с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом на случай ухода наставника команды Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

По информации источника, 49-летний француз является основным кандидатом на замену Почеттино.

В парижском клубе считают, что прагматичный подход и методы работы Зидана идеально подойдут звездной команде, где играют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

При этом, нынешний главный тренер «ПСЖ» пока не сообщал руководству клуба о переговорах с «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/paris-saint-germain--frapsg/story/4527576/paris-saint-germain-contact-zinedine-zidane-in-case-of-mauricio-pochettino-exit

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Карен Саркисян все материалы автора
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