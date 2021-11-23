Месси: «Наше соперничество с Роналду останется в истории футбола»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану впечатляюще адаптировался в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Месси Marca. — Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. С самого начала он, как всегда, забивал мячи и не испытывал проблем с адаптацией. В АПЛ не все так гладко, это сложнейший турнир, в котором все меняется».

Аргентинец ответил на вопрос, скучает ли он по очным матчам с португальцем.

«Прошло много времени, с тех пор как мы перестали выступать в одной лиге. Мы с Криштиану боролось индивидуально и в составе команд за одни и те же трофеи. Это был очень красивый сюжет для нас и фанатов, которые были в восторге. Наше соперничество с Роналду останется в истории футбола«, — сказал аргентинец.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед». 34-летний Месси провел 9 встреч за «ПСЖ», в которых забил 4 мяча и отдал 1 передачу.