Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Месси принял решение о переходе в «ПСЖ» еще в четверг

05:48
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
Теги:

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Как сообщил в своем Twitter журналист Сабер Дефарж, свой выбор в пользу «ПСЖ» Месси сделал еще в четверг вечером, о чем проинформировал некоторых игроков, которые и распространили новость. Информация быстро разлетелась среди футболистов.

Напомним, Месси выступал за «Барселону» с лета 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Назван препарат, на котором попалась бразильская волейболистка
Российские пляжники проиграли первый сет Норвегии в финале Олимпиады
Абсолютно неожиданная медаль для России! В дисциплине, о которой вы вряд ли знаете
Олимпиада, 7 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований и финалов России
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы