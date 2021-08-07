Месси принял решение о переходе в «ПСЖ» еще в четверг
05:48
Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Как сообщил в своем Twitter журналист Сабер Дефарж, свой выбор в пользу «ПСЖ» Месси сделал еще в четверг вечером, о чем проинформировал некоторых игроков, которые и распространили новость. Информация быстро разлетелась среди футболистов.
Напомним, Месси выступал за «Барселону» с лета 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.
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