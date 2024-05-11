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Сегодня, 10:12

Во Франции назвали главную проблему «ПСЖ» после заявления Мбаппе об уходе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе об уходе из клуба.

«Это вовсе не сюрприз, просто подтверждение информации, которая была у нас с 13 февраля. «ПСЖ» меняет свою спортивную политику каждый год. Вот в чем настоящая проблема», — сказал Леклер «СЭ».

Килиан Мбаппе объявил об&nbsp;уходе из &laquo;ПСЖ&raquo;. Мбаппе уходит из «ПСЖ» — теперь официально! В Париже ему предлагали зарплату 70 миллионов евро в год

В пятницу, 10 мая, форвард объявил о том, что покинет парижский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. До этого появлялась информация о том, что 25-летний француз подпишет контракт с «Реалом» до конца 2029 года.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с января 2016 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Гавр» проиграл «Ницце», Кузяев сыграл 12 минут
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
12
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
Результаты / календарь
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10.05 22:00
Брест – Реймс
 1 : 1
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 1 : 0
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 - : -
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 - : -
12.05 22:00
Нант – Лилль
 - : -
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
12.05 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
12.05 22:00
Страсбур – Метц
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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