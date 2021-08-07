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Месси и его отец ждут официальное предложение от «ПСЖ» в эти выходные

12:10
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Лионель Месси и его отец Хорхе ждут официального контрактного предложения от «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний аргентинец ожидает, что получит предложение от французского клуба в эти выходные. Сообщается, что игрок готов подписать соглашение с «ПСЖ». Парижане готовы предложить футболисту контракт с зарплатой в 35 миллионов и дополнительными бонусами сроком до конца июня 2023 года с опцией продления на еще один год.

Месси находится в статусе свободного агента. 5 августа «Барселона» объявила, что не сможет подписать новый контракт с футболистом из-за финансовых проблем. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню для презентации аргентинца.

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Иван Торопцев все материалы автора

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