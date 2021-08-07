Месси и его отец ждут официальное предложение от «ПСЖ» в эти выходные

Лионель Месси и его отец Хорхе ждут официального контрактного предложения от «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний аргентинец ожидает, что получит предложение от французского клуба в эти выходные. Сообщается, что игрок готов подписать соглашение с «ПСЖ». Парижане готовы предложить футболисту контракт с зарплатой в 35 миллионов и дополнительными бонусами сроком до конца июня 2023 года с опцией продления на еще один год.

Leo Messi and his father Jorge are waiting for Paris Saint-Germain official contract proposal to arrive this weekend, in order to complete the agreement. Leo's open to accept. ??? #Messi



PSG are offering € 35m [add ons included] until 2023, plus option to extend until 2024. ? pic.twitter.com/1PbWILFpRo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2021

Месси находится в статусе свободного агента. 5 августа «Барселона» объявила, что не сможет подписать новый контракт с футболистом из-за финансовых проблем. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню для презентации аргентинца.