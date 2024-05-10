Агент Головина рассказал о здоровье полузащитника «Монако»

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» высказался о здоровье россиянина.

20 апреля стало известно, что 27-летний россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.

«У Саши положительная динамика. Все идет по плану медицинского штаба «Монако», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.