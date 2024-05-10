Агент Головина рассказал о здоровье полузащитника «Монако»
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» высказался о здоровье россиянина.
20 апреля стало известно, что 27-летний россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.
«У Саши положительная динамика. Все идет по плану медицинского штаба «Монако», — сказал Клюев «СЭ».
В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|32
|16
|9
|7
|49-33
|57
|
4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48-31
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46-54
|47
|
8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
12
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|32
|7
|11
|14
|33-42
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|- : -
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|- : -
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|- : -
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|- : -
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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