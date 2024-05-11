Макрон прокомментировал решение Мбаппе покинуть «ПСЖ» по окончании сезона

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал решение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе покинуть парижскую команду в конце сезона.

«У меня нет особых комментариев [по этому поводу]. Однако я рассчитываю на то, что мадридский «Реал» отпустит Килиана на Олимпиаду, и на то, что он сможет приехать и сыграть за сборную Франции», — приводит слова Макрона Huffpost.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

С большой долей вероятности футболист продолжит карьеру в «Реале».