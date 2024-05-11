Луис Энрике жестко ответил журналисту, назвавшему провальным выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 32-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» повздорил с журналистом, который назвал выступление парижан в Лиге чемпионов провалом.
«Вы точно правильно употребили слово «провал»? Я постараюсь быть вежливым: сколько команд играют в Лиге чемпионов? Вы знаете, сколько их? Может, проблема в том, что вы не изучили, сколько команд там играет», — заявил Энрике на пресс-конференции.
«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов проиграл «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:2.
В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» 1 июня.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48-31
|55
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46-54
|47
|
8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
12
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|1 : 1
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|1 : 0
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|- : -
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|- : -
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2