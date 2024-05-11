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«Гавр» проиграл «Ницце», Кузяев сыграл 12 минут

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Жозуэ Казимир (справа) борется за мяч с защитником Жаном-Клером Тодибо (слева) в матче «Ницца» — «Гавр» (1:0) 10 мая.
Фото AFP

«Ницца» переиграла «Гавр» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Ницце.

Единственный гол был забит на 12-й минуте встречи. Отличился Жереми Бога с передачи Кефрена Тюрама.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев начал матч на скамейке запасных. На 82-й минуте он вышел на замену Этьену Юте Кинкуэ.

«Ницца» набрала 54 очка и занимает 5-е место в таблице. «Гавр» идет на 15-й строчке — 32 очка.

Франция. Лига 1. 33-й тур
10 мая, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:0
Гавр

«Брест», ведущий борьбу за попадание в Лигу чемпионов, сыграл вничью с «Реймсом» — 1:1. Полузащитник «шампаньцев» Маршалл Манетзи в середине первого тайма открыл счет. Хозяева отыгрались перед перерывом благодаря мячу, забитому Лиллианом Брассье.

«Брест» с 58 очками идет на 3-й строчке с 58 очками. «Реймс» занимает 10-е место — 41 очко.

Франция. Лига 1. 33-й тур
10 мая, 22:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:1
Реймс

Источник: Турнирная таблица Лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Ницца
ФК Реймс
0
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«Осер» стал чемпионом лиги 2 и вернулся в элиту французского футбола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
12
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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10.05 22:00
Брест – Реймс
 1 : 1
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 1 : 0
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 - : -
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 - : -
12.05 22:00
Нант – Лилль
 - : -
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
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Александр Ляказетт

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Жонатан Давид

Лилль

 17
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 8
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
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Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
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