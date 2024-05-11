«Гавр» проиграл «Ницце», Кузяев сыграл 12 минут

«Ницца» переиграла «Гавр» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Ницце.

Единственный гол был забит на 12-й минуте встречи. Отличился Жереми Бога с передачи Кефрена Тюрама.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев начал матч на скамейке запасных. На 82-й минуте он вышел на замену Этьену Юте Кинкуэ.

«Ницца» набрала 54 очка и занимает 5-е место в таблице. «Гавр» идет на 15-й строчке — 32 очка.

«Брест», ведущий борьбу за попадание в Лигу чемпионов, сыграл вничью с «Реймсом» — 1:1. Полузащитник «шампаньцев» Маршалл Манетзи в середине первого тайма открыл счет. Хозяева отыгрались перед перерывом благодаря мячу, забитому Лиллианом Брассье.

«Брест» с 58 очками идет на 3-й строчке с 58 очками. «Реймс» занимает 10-е место — 41 очко.