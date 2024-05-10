Агент Головина назвал достижением для российского футбола попадание Александра в сборную лиги 1 по версии FC 24

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание россиянина в команду сезона французской лиги 1 в компьютерной игре EA Sports FC 24.

Российский футболист получил карточку с рейтингом 94.

«Саше и нам всем это приятно. Это достижение для всего российского футбола. Это оценка всех его трудов и усилий в чемпионате. Этот сезон показал, что Саша — один из лидеров большого клуба «Монако». Надеемся, что «Монако» благодаря усилиям Александра попадет в групповой этап Лиги чемпионов», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

20 апреля стало известно, что россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона