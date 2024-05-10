Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:30

Головин: «Очень хочу помочь «Монако» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал «СЭ» о своем восстановлении.

20 апреля стало известно, что 27-летний россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.

«Как проходит восстановление? Хорошо, все идет по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», — сказал Головин «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

После 32 матчей «Монако» (61 очко) занимает второе место в лиге 1.

Александр Головин
ФК Монако
1
0
Читайте также
«Рейнджерс» победили «Каролину» в третьем матче
Сестры Аверины признались, что после завершения карьеры не следят за художественной гимнастикой
Упавший в реку Мойку автобус вытащили на сушу
Овертайм имени Панарина, три русских звезды матча и новый голевой рекорд Ничушкина. Что произошло в Кубке Стэнли 10 мая
Водитель упавшего в Мойку автобуса вышел на работу после 20-часовой смены
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин о попадании в команду сезона лиги 1: «Приятно оказаться в такой команде. Все очень сильные игроки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 32 16 9 7 49-33 57
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
12
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 32 7 11 14 33-42 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.05 22:00
Брест – Реймс
 - : -
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 - : -
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 - : -
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 - : -
12.05 22:00
Нант – Лилль
 - : -
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
12.05 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
12.05 22:00
Страсбур – Метц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости