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Сегодня, 11:00

«ПСЖ» — «Тулуза»: время начала и где смотреть последний матч Мбаппе в Париже

«ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в чемпионате Франции 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото AFP

«ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в 33-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Тулуза» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей лиги 1 в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Например, на этой странице или в этой группе.

Домашняя игра станет последней на стадионе «Парк де Пренс» для французского нападающего Килиана Мбаппе. 10 мая форвард сделал заявление, что покинет парижский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. До конца сезона у гаражан еще две выездные игры в чемпионате и одна кубковая встреча в гостях.

Парижский клуб набрал 70 очков и возглавляет турнирную таблицу лиги 1. Фиолетовые располагаются на 12-й строчке чемпионата, в их активе — 40 баллов.

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Тулуза

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
0
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Неделя

Кейлор Навас объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
11
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
12
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.05 22:00
Брест – Реймс
 1 : 1
10.05 22:00
Ницца – Гавр
 1 : 0
12.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
12.05 22:00
Марсель – Лорьян
 - : -
12.05 22:00
Монпелье – Монако
 - : -
12.05 22:00
Нант – Лилль
 - : -
12.05 22:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
12.05 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
12.05 22:00
Страсбур – Метц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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