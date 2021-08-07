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Ковач: «Меня радует идея увидеть, как Месси играет в чемпионате Франции»

04:01
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением о возможном переходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Это хорошо для лиги. Это позволило бы чемпионату снова подняться и обеспечить лучшее представление с лучшим игроком в мире. Конечно, победить их будет еще сложнее. Но меня радует идея увидеть, как он играет в лиге 1», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Ранее брат эмира Катара, который владеет «ПСЖ», Халид бин Хамад бин Халифа Аль-Тани подтвердил, что Месси продолжит карьеру в Париже.

Месси перешел в «Барселону» летом 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы


  • maximalist

    А как рад Головин.

    07.08.2021

  • Alexey Chuburov

    фатих эль фатих: меня радует, что месси будет играть в фатихстанской лиге. нам его не хватало. ваще. аллах велик

    07.08.2021