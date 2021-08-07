Ковач: «Меня радует идея увидеть, как Месси играет в чемпионате Франции»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением о возможном переходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Это хорошо для лиги. Это позволило бы чемпионату снова подняться и обеспечить лучшее представление с лучшим игроком в мире. Конечно, победить их будет еще сложнее. Но меня радует идея увидеть, как он играет в лиге 1», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
Ранее брат эмира Катара, который владеет «ПСЖ», Халид бин Хамад бин Халифа Аль-Тани подтвердил, что Месси продолжит карьеру в Париже.
Месси перешел в «Барселону» летом 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.
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maximalist
А как рад Головин.
07.08.2021
Alexey Chuburov
фатих эль фатих: меня радует, что месси будет играть в фатихстанской лиге. нам его не хватало. ваще. аллах велик
07.08.2021