Ковач: «Меня радует идея увидеть, как Месси играет в чемпионате Франции»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением о возможном переходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Это хорошо для лиги. Это позволило бы чемпионату снова подняться и обеспечить лучшее представление с лучшим игроком в мире. Конечно, победить их будет еще сложнее. Но меня радует идея увидеть, как он играет в лиге 1», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Ранее брат эмира Катара, который владеет «ПСЖ», Халид бин Хамад бин Халифа Аль-Тани подтвердил, что Месси продолжит карьеру в Париже.

Месси перешел в «Барселону» летом 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.