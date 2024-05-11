Le Parisien: Мбаппе несколько месяцев находится в конфликте с президентом «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на протяжении нескольких месяцев находится в конфликте с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи, сообщает Le Parisien.
Как утверждает источник, футболист и функционер находятся в ссоре с февраля 2024 года, когда форвард обратился к Аль-Хелаифи с заявлением о том, что покинет клуб. Президент парижан считает игрока неблагодарным, поскольку хотел сделать его главным лицом проекта и строить команду вокруг него.
Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента. Форвард не упомянул имени Аль-Хелаифи в прощальном видеообращении, которое опубликовал в своих соцсетях.
Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.
С большой долей вероятности футболист продолжит карьеру в «Реале».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48-31
|55
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46-54
|47
|
8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
12
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|1 : 1
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|1 : 0
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|- : -
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|- : -
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2