Головин попал в команду сезона лиги 1 в игре EA Sports FC 24
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в команду сезона лиги 1 в компьютерной игре EA Sports FC 24.
Российский футболист получил карточку с рейтингом 94. Вместе с Головиным в команду сезона также попали Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Алксандр Ляказетт («Лион»).
В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62-42
|61
|
3
|Брест
|32
|16
|9
|7
|49-33
|57
|
4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48-31
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42-34
|49
|
7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46-54
|47
|
8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51-43
|45
|
9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
10
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41-44
|41
|
11
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39-42
|40
|
12
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
13
|Страсбур
|32
|9
|9
|14
|35-47
|36
|
14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29-49
|33
|
15
|Гавр
|32
|7
|11
|14
|33-42
|32
|
16
|Метц
|32
|8
|5
|19
|34-54
|29
|
17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37-63
|26
|
18
|Клермон Фут
|32
|5
|10
|17
|26-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|22:00
|
Брест – Реймс
|- : -
|10.05
|22:00
|
Ницца – Гавр
|- : -
|12.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|12.05
|22:00
|
Марсель – Лорьян
|- : -
|12.05
|22:00
|
Монпелье – Монако
|- : -
|12.05
|22:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|12.05
|22:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|12.05
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|12.05
|22:00
|
Страсбур – Метц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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