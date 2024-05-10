Головин попал в команду сезона лиги 1 в игре EA Sports FC 24

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в команду сезона лиги 1 в компьютерной игре EA Sports FC 24.

Российский футболист получил карточку с рейтингом 94. Вместе с Головиным в команду сезона также попали Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Алксандр Ляказетт («Лион»).

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.