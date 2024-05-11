Кейлор Навас объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас покинет команду после окончания сезона.

Об этом 37-летний костариканец сообщил в соцсетях. Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

«Каждая секунда, которую я провел на «Парк де Пренс» была прекрасна. Слава Богу, я всегда чувствовал любовь и поддержку. Для меня было честью защищать цвета этого клуба на этом невероятном стадионе. Впереди у меня другие цели, но я не хотел упускать возможность попрощаться с местом, которое было моим домом», — написал Навас.

Навас выступал за парижан с 2019 года. Он провел за команду 113 матчей, пропустил 94 мяча и 51 раз отыграл на ноль.