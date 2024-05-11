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11 мая, 23:43

Кейлор Навас объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас покинет команду после окончания сезона.

Об этом 37-летний костариканец сообщил в соцсетях. Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

«Каждая секунда, которую я провел на «Парк де Пренс» была прекрасна. Слава Богу, я всегда чувствовал любовь и поддержку. Для меня было честью защищать цвета этого клуба на этом невероятном стадионе. Впереди у меня другие цели, но я не хотел упускать возможность попрощаться с местом, которое было моим домом», — написал Навас.

Навас выступал за парижан с 2019 года. Он провел за команду 113 матчей, пропустил 94 мяча и 51 раз отыграл на ноль.

Кейлор Навас
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
9
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
10
 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
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 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
12
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
 Лорьян 32 6 8 18 37-63 26
18
 Клермон Фут 32 5 10 17 26-54 25
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