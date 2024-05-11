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«Осер» стал чемпионом лиги 2 и вернулся в элиту французского футбола

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Осер» празднуют победу с болельщиками.
Фото AFP

«Осер» сыграл вничью с «Амьеном» (0:0) в матче 33-го тура второго дивизиона Франции. Бургундская команда за тур до конца сезона гарантировала себе чемпионство.

У «Осера» на данный момент 71 очко, а у идущего вторым «Анже» — 67. Бургундцы вернулись в элиту французского футбола. Обладатель второй путевки определится в последнем туре.

«Осер» вылетел из лиги 1 в сезоне-2022/23, заняв 17-е место. Таким образом, команда спустя год вернулась в элиту.

ФК Осер
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Монако 32 18 7 7 62-42 61
3
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
4
 Лилль 32 15 10 7 48-31 55
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 32 14 7 11 42-34 49
7
 Лион 32 14 5 13 46-54 47
8
 Ренн 32 12 9 11 51-43 45
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 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
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 Монпелье 32 10 11 11 41-44 41
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 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
12
 Тулуза 32 10 10 12 39-42 40
13
 Страсбур 32 9 9 14 35-47 36
14
 Нант 32 9 6 17 29-49 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 32 8 5 19 34-54 29
17
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18
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