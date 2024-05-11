«Осер» стал чемпионом лиги 2 и вернулся в элиту французского футбола

«Осер» сыграл вничью с «Амьеном» (0:0) в матче 33-го тура второго дивизиона Франции. Бургундская команда за тур до конца сезона гарантировала себе чемпионство.

У «Осера» на данный момент 71 очко, а у идущего вторым «Анже» — 67. Бургундцы вернулись в элиту французского футбола. Обладатель второй путевки определится в последнем туре.

«Осер» вылетел из лиги 1 в сезоне-2022/23, заняв 17-е место. Таким образом, команда спустя год вернулась в элиту.