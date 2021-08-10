Лионель Месси прибыл на стадион «ПСЖ»
20:59
Нападающий Лионель Месси приехал на стадион «ПСЖ».
Издание L'Equipe в Twitter опубликовало видео того, как аргентинец выходит из автобуса и направляется к «Парк де Пренс».
Несколько часов назад сообщалось, что Месси успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ».
Завтра, 11 августа, футболист выступит на специальной пресс-конференции, которая начнется в 11.00 по местному времени.
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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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