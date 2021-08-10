Лионель Месси прибыл на стадион «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси приехал на стадион «ПСЖ».

Издание L'Equipe в Twitter опубликовало видео того, как аргентинец выходит из автобуса и направляется к «Парк де Пренс».

Tr?s br?ve apparition de Lionel Messi au Parc des Princes ! #EDS pic.twitter.com/HRH2zaVjV0 — L'?QUIPE (@lequipe) August 10, 2021

Несколько часов назад сообщалось, что Месси успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ».

Завтра, 11 августа, футболист выступит на специальной пресс-конференции, которая начнется в 11.00 по местному времени.