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Лионель Месси прибыл на стадион «ПСЖ»

20:59
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Нападающий Лионель Месси приехал на стадион «ПСЖ».

Издание L'Equipe в Twitter опубликовало видео того, как аргентинец выходит из автобуса и направляется к «Парк де Пренс».

Несколько часов назад сообщалось, что Месси успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ».

Завтра, 11 августа, футболист выступит на специальной пресс-конференции, которая начнется в 11.00 по местному времени.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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