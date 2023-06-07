Месси перейдет в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого завершается контракт с «ПСЖ», станет игроком «Интер Майами», сообщает журналист Гильем Балаге.

По информации источника, 35-летний аргентинец отклонит более выгодное предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. В МЛС он сможет получать дополнительный доход от сотрудничества с такими брендами как Apple и Adidas.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Он выступал за парижан с лета 2021 года.