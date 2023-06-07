Вратаря «Ниццы» Булку ограбили на 300 тысяч евро во время матча с «Лионом»

Голкипер «Ниццы» Марцин Булка стал жертвой грабителей во время матча 38-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (3:1).

Как сообщает JDD, у 23-летнего поляка украли паспорт, дорогие часы, драгоценности и кожаные изделия. Общая сумма ущерба — 300 тысяч евро.

23-летний вратарь сразу сообщил о случившемся в полицию, когда вернулся домой. Прокуратура Ниццы связалась со следователями ведомственной безопасности Приморских Альп для продолжения расследования.