Лахиялов: «Можно сказать, у Месси с «ПСЖ» был несчастливый брак»

Президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов поделился мнением об уходе нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ».

«У Месси с «ПСЖ», можно так сказать, был несчастливый брак. Он принес дивиденды парижскому клубу в плане имиджевой составляющей — был подписан контракт с одним из лучших игроков в истории. Месси же там неплохо финансово обогатился. Скорее всего, это был брак временный, по расчету. Я думаю, Месси не заслужил того прощания, которые устроили ему болельщики «ПСЖ». Но их не обманешь: они хотели и ждали от него большего. И такое прощание оставило негативный осадок в душе Месси», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лахиялова.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Футболист выступал за парижан с лета 2021 года.

7 июня журналист Гильем Балаге сообщил, что аргентинский нападающий станет игроком «Интер Майами».