Месси недоволен атмосферой в «ПСЖ» из-за того, что клуб строит проект вокруг Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен тем, что парижский клуб строит проект вокруг форварда Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По данным источника, футболист считает, что «ПСЖ недооценивает Неймара, так как стремится продать его как можно быстрее. Месси недоволен поведением клуба.

Отмечается, что после ЧМ-2022 ухудшились не только результаты «ПСЖ», но и атмосфера в раздевалке.

Ранее сообщалось, что Месси изучает два варианта ухода из «ПСЖ»: переход в «Интер Майами» или возвращение в «Барселону», за которую он выступал всю свою карьеру до переезда в Париж.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он отметился 15 голами и 14 голевыми передачами, отыграв 26 матчей за «ПСЖ».