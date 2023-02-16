Отец Месси вернулся в Барселону после неудачных переговоров с «ПСЖ»

Отец нападающего Лионеля Месси, Хорхе Месси, вернулся в Барселону после неудачных переговоров с «ПСЖ» о новом контракте, сообщает журналист Херард Ромеро.

Сейчас 35-летний футболист изучает два варианта продолжения в случае ухода из «ПСЖ»: переход в «Интер Майами» или возвращение в «Барселону».

Действующий контракт Месси с парижским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он отметился 15 голами и 14 голевыми передачами, отыграв 26 матчей за «ПСЖ».