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Сегодня, 08:53

Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ» по схеме «1+1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к продлению соглашения с парижским клубом, сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, новый контракт будет рассчитан до 2024 года с опцией продления еще на один год. 35-летний аргентинец будет зарабатывать 40 миллионов евро.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил, что клуб ведет переговоры с Месси о продлении контракта.

Форвард играет за французскую команду с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач. Также Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: Инсайдер Николо Скира
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Чемпионат Франции: «Лорьян» — «Монако», «ПСЖ» — «Анже» и другие матчи 18-го тура
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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