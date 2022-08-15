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15 августа, 09:04

Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Неймар и Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил руководство команды продать своего одноклубника Неймара, утверждает Get French Football News.

По данным источника, между игроками напряженные отношения. Положение усугубилось из-за отсутствия в клубе штатного пенальтиста. Ранее Мбаппе не смог реализовать пенальти в матче 2-го тура лиги 1 с «Монпелье» (5:2), а Неймару удалось забить одиннадцатиметровый.

Утверждается, что еще в конце прошлого сезона Мбаппе просил клуб избавиться от бразильца.

Летом СМИ писали, что Неймар может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону». Контракт 30-летнего форварда с парижанами рассчитан до лета 2025 года.

После двух туров чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу (6 очков).

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
122
44
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Головин вошел в символическую сборную 2-го тура чемпионата Франции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-2 6
2
 Тулуза 2 1 1 0 4-1 4
3
 Ланс 2 1 1 0 3-2 4
4
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
5
 Монако 2 1 1 0 3-2 4
6
 Марсель 2 1 1 0 5-2 4
7
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
8
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
9
 Клермон Фут 2 1 0 1 4-7 3
10
 Монпелье 2 1 0 1 5-7 3
11
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
12
 Анже 2 0 2 0 2-2 2
13
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
14
 Осер 2 0 1 1 3-6 1
15
 Брест 2 0 1 1 3-4 1
16
 Страсбур 2 0 1 1 2-3 1
17
 Ренн 2 0 1 1 1-2 1
18
 Аяччо 2 0 1 1 1-2 1
19
 Реймс 2 0 0 2 3-8 0
20
 Труа 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 22:00
Лион – Труа
 - : -
20.08 18:00
Монако – Ланс
 - : -
20.08 22:00
Марсель – Нант
 - : -
21.08 14:00
Страсбур – Реймс
 - : -
21.08 16:00
Анже – Брест
 - : -
21.08 16:00
Клермон Фут – Ницца
 - : -
21.08 16:00
Монпелье – Осер
 - : -
21.08 16:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
21.08 18:05
Ренн – Аяччо
 - : -
21.08 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Луис Хавьер Суарес

Луис Хавьер Суарес

Марсель

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 2 1 1
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 2 1 0
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