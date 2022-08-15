Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил руководство команды продать своего одноклубника Неймара, утверждает Get French Football News.

По данным источника, между игроками напряженные отношения. Положение усугубилось из-за отсутствия в клубе штатного пенальтиста. Ранее Мбаппе не смог реализовать пенальти в матче 2-го тура лиги 1 с «Монпелье» (5:2), а Неймару удалось забить одиннадцатиметровый.

Утверждается, что еще в конце прошлого сезона Мбаппе просил клуб избавиться от бразильца.

Летом СМИ писали, что Неймар может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону». Контракт 30-летнего форварда с парижанами рассчитан до лета 2025 года.

После двух туров чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу (6 очков).