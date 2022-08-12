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Сегодня, 11:30

Чемпионат Франции: «Монако» — «Ренн», «ПСЖ» — «Монпелье» и другие матчи 2-го тура

Читать «СЭ» в
Александр Головин.
Фото Reuters
Второй тур чемпионата Франции.

12 августа, пятница

Франция. Лига 1. 2-й тур
12 авг, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Лилль

13 августа, суббота

Франция. Лига 1. 2-й тур
13 авг, 18:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Ренн
Франция. Лига 1. 2-й тур
13 авг, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Монпелье

14 августа, воскресенье

Франция. Лига 1. 2-й тур
14 авг, 14:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Лион
Франция. Лига 1. 2-й тур
14 авг, 16:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Ланс
Франция. Лига 1. 2-й тур
14 авг, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Анже
Франция. Лига 1. 2-й тур
14 авг, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 2-й тур
14 авг, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Тулуза
Франция. Лига 1. 2-й тур
14 авг, 18:05. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Страсбур
Франция. Лига 1. 2-й тур
14 авг, 21:45. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Марсель

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
2
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
3
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
4
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
6
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
9
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
14
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
15
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
17
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
18
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
19
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
20
 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Нант – Лилль
 - : -
13.08 18:00
Монако – Ренн
 - : -
13.08 22:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
14.08 14:00
Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
14.08 16:00
Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 - : -
14.08 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
14.08 21:45
Брест – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Седрик Бакамбю

Седрик Бакамбю

Марсель

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Седрик Авинель

Седрик Авинель

Аяччо

 1 0 1
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