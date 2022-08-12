Чемпионат Франции: «Монако» — «Ренн», «ПСЖ» — «Монпелье» и другие матчи 2-го тура

Второй тур чемпионата Франции.

12 августа, пятница

13 августа, суббота

14 августа, воскресенье

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица французского чемпионата — здесь