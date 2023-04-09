Мбаппе не хочет, чтобы Месси уходил из «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет, чтобы его одноклубник Лионель Месси покинул команду в летнее трансферное окно, сообщает Sport.
По информации источника, в клубе надеются, что аргентинец продлит контракт с командой.
Действующее соглашение 35-летнего форварда рассчитано до лета 2023 года.
Сообщается, что Месси собирается покинуть парижан и не хочет продлевать контракт. «Барселона» следит за ситуацией и готова предложить аргентинцу годичное соглашение.
В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|
2
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
3
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
4
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|
5
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
6
|Ренн
|30
|15
|5
|10
|48-33
|50
|
7
|Реймс
|30
|11
|14
|5
|40-29
|47
|
8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
9
|Лион
|30
|13
|8
|9
|47-33
|47
|
10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
11
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|
12
|Клермон Фут
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|
13
|Тулуза
|30
|11
|5
|14
|46-52
|38
|
14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|
15
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|
16
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
17
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|
18
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|
19
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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10 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|22:00
|
Ланс – Страсбур
|2 : 1
|8.04
|18:00
|
Анже – Лилль
|1 : 0
|8.04
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|0 : 2
|9.04
|14:00
|
Лион – Ренн
|3 : 1
|9.04
|16:00
|
Аяччо – Осер
|0 : 3
|9.04
|16:00
|
Монпелье – Тулуза
|1 : 2
|9.04
|16:00
|
Реймс – Брест
|1 : 1
|9.04
|16:00
|
Труа – Клермон Фут
|0 : 2
|9.04
|18:05
|
Нант – Монако
|- : -
|9.04
|21:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|18
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|23
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|24
|2
|2
Новости