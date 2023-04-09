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Сегодня, 17:25

Мбаппе не хочет, чтобы Месси уходил из «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет, чтобы его одноклубник Лионель Месси покинул команду в летнее трансферное окно, сообщает Sport.

По информации источника, в клубе надеются, что аргентинец продлит контракт с командой.

Действующее соглашение 35-летнего форварда рассчитано до лета 2023 года.

Сообщается, что Месси собирается покинуть парижан и не хочет продлевать контракт. «Барселона» следит за ситуацией и готова предложить аргентинцу годичное соглашение.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 70-29 69
2
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
3
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
6
 Ренн 30 15 5 10 48-33 50
7
 Реймс 30 11 14 5 40-29 47
8
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
9
 Лион 30 13 8 9 47-33 47
10
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
11
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
12
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
13
 Тулуза 30 11 5 14 46-52 38
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
16
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
17
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.04 22:00
Ланс – Страсбур
 2 : 1
8.04 18:00
Анже – Лилль
 1 : 0
8.04 22:00
Ницца – ПСЖ
 0 : 2
9.04 14:00
Лион – Ренн
 3 : 1
9.04 16:00
Аяччо – Осер
 0 : 3
9.04 16:00
Монпелье – Тулуза
 1 : 2
9.04 16:00
Реймс – Брест
 1 : 1
9.04 16:00
Труа – Клермон Фут
 0 : 2
9.04 18:05
Нант – Монако
 - : -
9.04 21:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 18
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 14
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 23 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 24 2 2
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