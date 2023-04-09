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«Осер» в гостях разгромил «Аяччо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты «Осера».
Фото AFP

«Осер» в гостях разгромил «Аяччо» в матче 30-го тура лиги 1 — 3:0.

В составе победителей отметились Бирама Туре, Нуну Да Кошта и защитник «Аяччо» Микаэль Альфонс, который забил автогол.

«Осер» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 29 очков за 30 матчей. «Аяччо» находится на 19-м месте с 21 очком.

Франция. Лига 1. 30-й тур
09 апр, 16:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:3
Осер

«Тулуза» на выезде обыграла «Монпелье» — 2:1. В составе гостей отметились Тийс Даллинга и Фарез Чаиби. За «Монпелье» забил Элье Ваи.

Франция. Лига 1. 30-й тур
09 апр, 16:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:2
Тулуза

«Брест» сыграл вничью с «Реймсом» — 1:1. Счет в матче открыл хавбек «Бреста» Пьер Леес-Мелу, забив на 6-й минуте встречи. В концовке матча счет сравнял форвард «Реймса» Фоларин Балоган, который реализовал пенальти.

Франция. Лига 1. 30-й тур
09 апр, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:1
Брест

«Клермон» в гостях обыграл «Труа» — 2:0. В составе победителей отметились Мухаммед Чам и Йоан Гастьен.

Франция. Лига 1. 30-й тур
09 апр, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
0:2
Клермон Фут

Футбол
ФК Аяччо
ФК Брест
ФК Клермон Фут
ФК Монпелье
ФК Осер
ФК Реймс
ФК Труа
ФК Тулуза
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 70-29 69
2
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
3
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
6
 Ренн 30 15 5 10 48-33 50
7
 Реймс 30 11 14 5 40-29 47
8
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
9
 Лион 30 13 8 9 47-33 47
10
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
11
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
12
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
13
 Тулуза 30 11 5 14 46-52 38
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
16
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
17
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
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7.04 22:00
Ланс – Страсбур
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8.04 18:00
Анже – Лилль
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8.04 22:00
Ницца – ПСЖ
 0 : 2
9.04 14:00
Лион – Ренн
 3 : 1
9.04 16:00
Аяччо – Осер
 0 : 3
9.04 16:00
Монпелье – Тулуза
 1 : 2
9.04 16:00
Реймс – Брест
 1 : 1
9.04 16:00
Труа – Клермон Фут
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Александр Ляказетт

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Лион

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 23 2 3
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М`Бай Ньянг

Осер

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