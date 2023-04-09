Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Нантом»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата Франции против «Нанта».

У монегасков с первых минут на поле появится полузащитник Александр Головин. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 27 матчей в лиге 1, в которых забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Диатта, Камара, Матазо, Головин, Бен Сегир, Бен Йеддер.

Матч «Нант» — «Монако» пройдет сегодня, 9 апреля. Начало встречи — 18.05 мск.