L'Equipe: Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и станет свободным агентом в 2024 году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, 24-летний француз не собирается пользоваться опцией, которая позволяет ему продлить соглашение с парижанами до конца июня 2025 года. Возможность активировать эту опцию будет оставаться у игрока до конца июля 2023 года.

Сам футболист рассматривает возможность покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2024 года. 19 мая сообщалось, что форвард является главной целью «Реала» на трансферном рынке в следующем году.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 40 голов и сделал 9 результативных передач в 41 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.