Гомеш получил травму и пропустит остаток сезона
Полузащитник «Лилля» Андре Гомеш больше не сыграет в этом сезоне.
29-летний португалец травмировал левую ногу в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (2:1).
Таким образом, Гомеш не сыграет против «Нанта» в эту субботу и через неделю против «Труа».
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|23
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|62-28
|78
|
3
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
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|36
|18
|9
|9
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|63
|
6
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|62
|
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|59
|
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|
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|52
|
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|
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|15
|9
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|51
|
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|36
|14
|5
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|60-58
|47
|
13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|
14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|
15
|Страсбур
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|
16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|
17
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|
18
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|
19
|Аяччо
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|6
|5
|25
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|
20
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|3
|6
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38 тур
|27.05
|22:00
|
Анже – Труа
|- : -
|27.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ланс – Аяччо
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|27.05
|22:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|27.05
|22:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|27.05
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|27.05
|22:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|22
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|28
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|28
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
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|2
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