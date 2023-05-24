Гомеш получил травму и пропустит остаток сезона

Полузащитник «Лилля» Андре Гомеш больше не сыграет в этом сезоне.

29-летний португалец травмировал левую ногу в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (2:1).

Таким образом, Гомеш не сыграет против «Нанта» в эту субботу и через неделю против «Труа».