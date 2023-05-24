Нападающий «Баварии» Мусиала может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала может перейти в «ПСЖ», сообщает Todofichajes.
По информации издания, руководство парижан видит в футболисте перспективу и потенциальную связку с форвардом Килианом Мбаппе.
20-летний немец играет за «Баварию» с лета 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года.
В текущем сезоне он сыграл 46 матчей, забил 15 голов и отдал 16 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|36
|27
|3
|6
|86-36
|84
|
2
|Ланс
|36
|23
|9
|4
|62-28
|78
|
3
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|
6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|
9
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|
10
|Лорьян
|36
|14
|10
|12
|50-50
|52
|
11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|
12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|
13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|
14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|
15
|Страсбур
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|
16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|
17
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|
18
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|
19
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|
20
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.05
|22:00
|
Анже – Труа
|- : -
|27.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ланс – Аяччо
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|27.05
|22:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|27.05
|22:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|27.05
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|27.05
|22:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|22
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|28
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|28
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2
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