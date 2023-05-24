Нападающий «Баварии» Мусиала может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала может перейти в «ПСЖ», сообщает Todofichajes.

По информации издания, руководство парижан видит в футболисте перспективу и потенциальную связку с форвардом Килианом Мбаппе.

20-летний немец играет за «Баварию» с лета 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 46 матчей, забил 15 голов и отдал 16 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.