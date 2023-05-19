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Сегодня, 11:27

Подписание Мбаппе является главной целью «Реала» на 2024 год

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» хочет снова попытаться купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Журналист Marca Карлос Карпио сообщил, что 24-летний игрок будет главной целью мадридского клуба на 2024 год. В «Реале» не верят, что «ПСЖ» согласится продать Мбаппе в 2023. Благодаря этому плану, «сливочные» избегут нового отказа и смогут полностью сосредоточиться на подписании Джуда Беллингема в этом году.

В 2022 году Мбаппе мог перейти в «Реал», но в последний момент продлил контракт с «ПСЖ», который рассчитан до лета 2025.

В текущем сезоне нападающий провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
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ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 34 10 5 19 30-60 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
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 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
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19.05 22:00
Кадис – Вальядолид
 - : -
20.05 15:00
Жирона – Вильярреал
 - : -
20.05 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
 - : -
20.05 19:30
Хетафе – Эльче
 - : -
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Барселона – Р. Сосьедад
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Р. Вальекано – Эспаньол
 - : -
21.05 17:15
Атлетико – Осасуна
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Валенсия – Реал
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Севилья – Бетис
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 21
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 23 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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