Подписание Мбаппе является главной целью «Реала» на 2024 год

«Реал» хочет снова попытаться купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Журналист Marca Карлос Карпио сообщил, что 24-летний игрок будет главной целью мадридского клуба на 2024 год. В «Реале» не верят, что «ПСЖ» согласится продать Мбаппе в 2023. Благодаря этому плану, «сливочные» избегут нового отказа и смогут полностью сосредоточиться на подписании Джуда Беллингема в этом году.

В 2022 году Мбаппе мог перейти в «Реал», но в последний момент продлил контракт с «ПСЖ», который рассчитан до лета 2025.

В текущем сезоне нападающий провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.