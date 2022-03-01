Мбаппе может получить бонус в 100 миллионов евро за подписание контракта с «ПСЖ»

«ПСЖ» отправил новое предложение по контракту нападающему Килиану Мбаппе. Игроку предлагается контракт до 2024 года, сообщает Le Parisien.

Зарплата 23-летнего футболиста составит 50 миллионов евро за сезон. Также он получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

Во французском клубе уверены, что игрок примет контракт на таких условиях.

В декабре Мбаппе уклончиво прокомментировал свое будущее. Француз отказался от конкретного ответа на вопрос о возможном переходе в «Реал». Мбаппе заявил, что в любом случае будет выступать в топ-клубе.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.