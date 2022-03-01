Головин не попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции с «Нантом»

2 марта пройдет матч 1/2 финала Кубка Франции между «Нантом» и «Монако». Российский полузащитник монегаском Александр Головин пропустит эту встречу. Он не попал в заявку «Монако» на эту игру. ? Le ??? convoqu? par le Coach @philippe_clemnt pour cette demi-finale de Coupe de France.



? #FCNASM pic.twitter.com/etRo2iKhCp — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) March 1, 2022 Головин пропустил предыдущую игру «Монако» в чемпионате Франции. Как сообщал официальный сайт клуба, россиянин испытывал проблемы с мышцами. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав три голевые передачи.