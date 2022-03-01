Головин не попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции с «Нантом»
2 марта пройдет матч 1/2 финала Кубка Франции между «Нантом» и «Монако». Российский полузащитник монегаском Александр Головин пропустит эту встречу.
Он не попал в заявку «Монако» на эту игру.
Головин пропустил предыдущую игру «Монако» в чемпионате Франции. Как сообщал официальный сайт клуба, россиянин испытывал проблемы с мышцами.
В текущем сезоне 25-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав три голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|19
|5
|2
|56-23
|62
|
2
|Ницца
|26
|14
|5
|7
|37-21
|46
|
3
|Марсель
|26
|13
|8
|5
|39-24
|47
|
4
|Ренн
|26
|13
|4
|9
|51-25
|43
|
5
|Страсбур
|26
|12
|7
|7
|48-31
|43
|
6
|Ланс
|26
|11
|7
|8
|42-37
|40
|
7
|Нант
|26
|11
|6
|9
|34-29
|39
|
8
|Лион
|26
|10
|9
|7
|34-32
|38
|
9
|Лилль
|26
|10
|9
|7
|33-35
|39
|
10
|Монако
|26
|10
|8
|8
|39-29
|38
|
11
|Монпелье
|26
|11
|4
|11
|41-38
|37
|
12
|Брест
|26
|8
|8
|10
|34-38
|32
|
13
|Реймс
|26
|7
|10
|9
|30-30
|31
|
14
|Анже
|26
|7
|8
|11
|31-38
|29
|
15
|Клермон Фут
|26
|7
|7
|12
|27-42
|28
|
16
|Лорьян
|26
|5
|9
|12
|21-39
|24
|
17
|Труа
|26
|5
|7
|14
|23-41
|22
|
18
|Метц
|26
|4
|10
|12
|25-45
|22
|
19
|Сент-Этьен
|26
|5
|7
|14
|27-50
|22
|
20
|Бордо
|26
|4
|10
|12
|38-63
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|23:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|5.03
|19:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|5.03
|23:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|6.03
|15:00
|
Сент-Этьен – Метц
|- : -
|6.03
|17:00
|
Бордо – Труа
|- : -
|6.03
|17:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|6.03
|17:00
|
Реймс – Страсбур
|- : -
|6.03
|17:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|6.03
|19:05
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|6.03
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|13
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|21
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
Новости