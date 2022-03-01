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Сегодня, 21:48

Головин не попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции с «Нантом»

Иван Шитик
Корреспондент

2 марта пройдет матч 1/2 финала Кубка Франции между «Нантом» и «Монако». Российский полузащитник монегаском Александр Головин пропустит эту встречу.

Он не попал в заявку «Монако» на эту игру.

Головин пропустил предыдущую игру «Монако» в чемпионате Франции. Как сообщал официальный сайт клуба, россиянин испытывал проблемы с мышцами.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав три голевые передачи.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Нант
0
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 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 26 10 9 7 34-32 38
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
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 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
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 Брест 26 8 8 10 34-38 32
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 Анже 26 7 8 11 31-38 29
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 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
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 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
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 - : -
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Ланс – Брест
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Сент-Этьен – Метц
 - : -
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Бордо – Труа
 - : -
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Нант – Монпелье
 - : -
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Реймс – Страсбур
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Ренн – Анже
 - : -
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Лилль – Клермон Фут
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Марсель – Монако
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 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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Мартен Террье

Ренн

 13
П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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Лионель Месси

ПСЖ

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И К Ж
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Клермон Фут

 22 2 4
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Тежи Саванье

Монпелье

 21 1 7
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