«ПСЖ» оказывает давление на Мбаппе, чтобы он продлил контракт с клубом

«ПСЖ» оказывает давление на Мбаппе, чтобы нападающий продлил контракт с клубом

«ПСЖ» оказывает давление на нападающего Килиана Мбаппе, чтобы он продлил контракт с клубом, сообщает Football Espana со ссылкой на Marca.

По информации источника, это последняя попытка парижского клуба удержать 23-летнего француза от перехода в «Реал».

Отмечается, что в мадридском клубе верят, что нападающий проигнорирует эти попытки и перейдет к ним в качестве свободного агента летом.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 24 мяча и отдал 17 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.