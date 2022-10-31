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Сегодня, 18:01

«Интер Майами» рассчитывает переманить летом Месси

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Соцсети

Американский клуб «Интер Майами» все больше уверен в своих шансах заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, пишет инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

Пока стороны не договорились пол условиям контракта, но в американском клубе рассчитывают сделать это до конца календарного года.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 12 голов и сделал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года, однако в сделке прописана опция продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2000 года до лета 2021 года.

Лионель Месси
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
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4.11 23:00
Труа – Осер
 - : -
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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ПСЖ

 11
Неймар

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ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

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