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Сегодня, 18:38

Агент Головина отреагировал на слухи об интересе «Монако» к Ивоби в качестве замены россиянину

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал корреспонденту «СЭ» слух, что французский клуб рассматривает полузащитника «Эвертона» Алекса Ивоби в качестве потенциальной замены россиянину.

— Сообщается, что клуб присматривается к Ивоби. Известно ли вам, что «Монако» может принимать предложения от топ-клубов в ближайшее время?

— «Монако» всегда может принимать предложения от больших клубов.

— Вам ничего не известно о том, что клуб начал искать игроков на позицию Головина?

— Нет, конечно.

— Как сам Головин на это смотрит?

— С Сашей общаемся постоянно. Сейчас он сконцентрирован на матчах чемпионата и Лиги Европы.

Ранее об интересе «Монако» к Ивоби сообщил журналист Экрем Конур.

На счету Головина в этом сезоне за «Монако» 19 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи. У Ивоби 14 матчей за «Эвертон», 1 гол и 6 результативных передач.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Эвертон
0
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 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
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 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
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