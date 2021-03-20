Франция отменила карантин для легионеров по прибытию из сборных

Министерство спорта Франции приняло решение разрешить футболистам не отбывать карантин по возвращении в клубы, чтобы они могли присоединиться к национальным сборным, сообщает 20 марта CNA со ссылкой на Reuters.

Игроки, возвращающиеся из своих национальных сборных с официальных соревнований за пределами ЕС, освобождаются от семидневного карантина, если они будут соблюдать строгий санитарный и медицинский протокол

Ранее, 19 марта, «Монако» сообщил, что полузащитнику команды Александру Головину не разрешается сыграть за сборную России в матче квалификации ЧМ-2022 со словенцами в Сочи, который состоится 27 марта. В связи с этим предполагалось, что Головин сможет сыграть за сборную России только в выездных матчах с командами Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта).

Российский футбольный союз (РФС) в субботу сообщил, что ведет диалог с УЕФА и Федерацией футбола Франции по вопросу приезда Головина на тренировочный сбор сборной России в Сочи.