Франция отменила карантин для легионеров по прибытию из сборных
Министерство спорта Франции приняло решение разрешить футболистам не отбывать карантин по возвращении в клубы, чтобы они могли присоединиться к национальным сборным, сообщает 20 марта CNA со ссылкой на Reuters.
Игроки, возвращающиеся из своих национальных сборных с официальных соревнований за пределами ЕС, освобождаются от семидневного карантина, если они будут соблюдать строгий санитарный и медицинский протокол
Ранее, 19 марта, «Монако» сообщил, что полузащитнику команды Александру Головину не разрешается сыграть за сборную России в матче квалификации ЧМ-2022 со словенцами в Сочи, который состоится 27 марта. В связи с этим предполагалось, что Головин сможет сыграть за сборную России только в выездных матчах с командами Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта).
Российский футбольный союз (РФС) в субботу сообщил, что ведет диалог с УЕФА и Федерацией футбола Франции по вопросу приезда Головина на тренировочный сбор сборной России в Сочи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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