Неймар восстановился после травмы и может сыграть с «Лионом»
Нападающий «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы бедра и будет тренироваться в общей группе перед матчем 30-го тура чемпионата Франции против «Лиона», сообщил главный тренер Маурисио Покеттино.
«Неймар будет в общей группе перед матчем с «Лионом». Его возвращение — счастье для нас, как и для него. На него можно положиться. Но мы за здравый смысл, после почти 6 недель без игры ему может быть трудно начать играть», — приводит слова Покеттино официальный сайт «ПСЖ».
Неймар не играл с 10 февраля. 29-летний футболист получил травму в матче Кубка Франции против «Кана» (1:0).
21 марта «ПСЖ» сыграет на выезде с «Лионом» в чемпионате Франции. Парижане с 60 очками занимают второе место. Столько же у идущего третьим «Лиона». У лидирующего «Лилля» на три очка больше
В сезоне-2020/21 Неймар провел 18 матчей, на его счету 13 голов и 6 результативных передач.
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Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/mauricio-pochettino-trois-points-tres-importants-a-aller-chercher-conference-de-presse-paris-saint-germain-ol-l1-2020-2021
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