Неймар восстановился после травмы и может сыграть с «Лионом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы бедра и будет тренироваться в общей группе перед матчем 30-го тура чемпионата Франции против «Лиона», сообщил главный тренер Маурисио Покеттино.

«Неймар будет в общей группе перед матчем с «Лионом». Его возвращение — счастье для нас, как и для него. На него можно положиться. Но мы за здравый смысл, после почти 6 недель без игры ему может быть трудно начать играть», — приводит слова Покеттино официальный сайт «ПСЖ».

Неймар не играл с 10 февраля. 29-летний футболист получил травму в матче Кубка Франции против «Кана» (1:0).

21 марта «ПСЖ» сыграет на выезде с «Лионом» в чемпионате Франции. Парижане с 60 очками занимают второе место. Столько же у идущего третьим «Лиона». У лидирующего «Лилля» на три очка больше

В сезоне-2020/21 Неймар провел 18 матчей, на его счету 13 голов и 6 результативных передач.