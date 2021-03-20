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«Ницца» разгромила «Марсель»

20:56
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Во Франции завершился матч 30-го тура лиги 1, в котором «Ницца» на своем поле разгромила «Марсель» со счетом 3:0.

«Ницца» за 30 матчей набрала 39 очков и с этим показателем занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель», в активе которого 45 очков после 30 матчей, находится на 6-й позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур

«Ницца» — «Марсель» — 3:0 (1:0)

Голы: Тюрам-Юльен, 34 (1:0). Гуири, 74 (2:0). Клод Морис, 90+1 (3:0).

«Ницца»: Бенитес, Камара, Лотомба, Тодибо, Данилюк, Шнейдерлен, Тюрам-Юльен, Дольберг, Клод Морис, Маолида (Аталь, 67), Гуири.

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Сакаи, 16), Альваро Гонсалес (Кауи, 69), Чалета-Цар, Лирола, Балерди, Нтшам (Луис Энрике, 46), Гей, Пайет (Бенедетто, 73), Товен, Милик.

Предупреждения: Чалета-Цар, 78. Бенитес, 90.

Судья: Летексье (Франция).

20 марта. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

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