«Ницца» разгромила «Марсель»
Во Франции завершился матч 30-го тура лиги 1, в котором «Ницца» на своем поле разгромила «Марсель» со счетом 3:0.
«Ницца» за 30 матчей набрала 39 очков и с этим показателем занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель», в активе которого 45 очков после 30 матчей, находится на 6-й позиции.
Чемпионат Франции. Лига 1
30-й тур
«Ницца» — «Марсель» — 3:0 (1:0)
Голы: Тюрам-Юльен, 34 (1:0). Гуири, 74 (2:0). Клод Морис, 90+1 (3:0).
«Ницца»: Бенитес, Камара, Лотомба, Тодибо, Данилюк, Шнейдерлен, Тюрам-Юльен, Дольберг, Клод Морис, Маолида (Аталь, 67), Гуири.
«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Сакаи, 16), Альваро Гонсалес (Кауи, 69), Чалета-Цар, Лирола, Балерди, Нтшам (Луис Энрике, 46), Гей, Пайет (Бенедетто, 73), Товен, Милик.
Предупреждения: Чалета-Цар, 78. Бенитес, 90.
Судья: Летексье (Франция).
20 марта. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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