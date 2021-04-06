Семенов считает, что Россия должна была обыгрывать Словакию

Защитник сборной России Андрей Семенов поделился впечатлениями от матча против команды Словакии (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Словаки свои моменты реализовали, мы не реализовали, -сказал Семенов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Мы пропустили со стандарта, и словаки сконцентрировались на обороне. У нас были свои моменты, мы их не реализовали. Это та игра, которую мы должны были выигрывать. Словаки ничего сверхъестественного не показали. Мне кажется, даже Словения была сильнее».

Единственный мяч у россиян забил Мариу Фернандес. В составе словацкой команды отличились Милан Шкриньяр и Роберт Мак.