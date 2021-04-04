Черчесов: «Три матча подряд тяжело? Это ваше мнение»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не делал много перемен в составе в мартовских матчах национальной команды.
«Юрий Жирков на своей позиции, не играя два месяца, помог нам выключить Иличича. И у нас 3 очка.
Камень в огород конкурентов? Если мы видим, что он нам может помочь, то он помогает. Нам нужен игрок, который может закрыть несколько позиций без потери качества.
Три матча подряд тяжело? Почему тяжело? Кто так сказал? Это ваше мнение. Будете главным тренером, будете решать по-своему. Только четыре игрока провели три матча полностью», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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