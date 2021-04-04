Черчесов: «Три матча подряд тяжело? Это ваше мнение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не делал много перемен в составе в мартовских матчах национальной команды.

«Юрий Жирков на своей позиции, не играя два месяца, помог нам выключить Иличича. И у нас 3 очка.

Камень в огород конкурентов? Если мы видим, что он нам может помочь, то он помогает. Нам нужен игрок, который может закрыть несколько позиций без потери качества.

Три матча подряд тяжело? Почему тяжело? Кто так сказал? Это ваше мнение. Будете главным тренером, будете решать по-своему. Только четыре игрока провели три матча полностью», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».