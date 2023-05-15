Анри — о свисте в адрес Месси: «Понимаю, но не принимаю это. Месси всегда был решением, а не проблемой»

Экс-нападающий «Барселоны» Тьерри Анри поделился мнением о свисте болельщиков «ПСЖ» в адрес форварда парижан Лионеля Месси.

В последнем матче «ПСЖ» против «Аяччо» в лиге 1 фанаты парижского клуба освистали аргентинца во время оглашения стартовых составов команд.

«Я понимаю свист, но не обязан его принимать. Это не первый раз, когда ему свистят. Люди скажут, что он заслужил это по тем или иным причинам, но проблема «ПСЖ» не в Месси. Лично мне он помог выиграть то, к чему я давно стремился.

Но я возвращаюсь к тому факту, что никто не должен пропускать тренировки. Я могу понять этот свист, потому что никто не должен быть выше клуба. Но по правилам так должно быть всегда. И я редко видел, чтобы у команды, которая претендует на чемпионство, были игроки, которым можно свистеть.

Когда вы пропускаете тренировку, вас наказывают. Но настоящий раскол — между болельщиками и «катарской эпохой». Месси никогда не был проблемой. Когда я играл с ним, он всегда был решением», — сказал Анри в эфире Amazon Prime.

После поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре лиги 1 Месси уехал в Саудовскую Аравию без разрешения клуба, за что «ПСЖ» отстранил 35-летнего аргентинца на две недели. Когда аргентинец вернулся в Париж, он публично принес извинения через видеообращение, поэтому наказание было снято на неделю раньше.

После досрочной победы в чемпионате Испании президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сделает все, чтобы вернуть Месси в клуб.