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Сегодня, 07:15

Неймар хочет уйти из «ПСЖ» из-за того, что фанаты клуба устроили акцию протеста рядом с его домом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет покинуть клуб, утверждает Le Parisien.

По данным источника, 31-летний бразилец недоволен из-за того, что болельщики команды устроили акцию протеста рядом с его домом. Фанаты кричали в его адрес: «Неймар, уходи!».

Изначально футболист не планировал уходить из «ПСЖ», но эта акция изменила его отношение к ситуации. Руководство клуба не будет препятствовать в случае, если игрок получит предложение, которое его заинтересует.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах. В данный момент он восстанавливается от травмы голеностопа.

Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются клубы из чемпионатов Англии и Саудовской Аравии, при этом сам нападающий считает вариант с продолжением карьеры в АПЛ более предпочтительным.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Марсель» одержал волевую победу над «Анже»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
9
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
10
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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36 тур
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38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 2 : 1
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 2 : 0
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 5 : 0
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 2 : 1
14.05 16:00
Брест – Осер
 1 : 0
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 1 : 1
14.05 16:00
Ренн – Труа
 4 : 0
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 0 : 0
14.05 18:05
Монако – Лилль
 0 : 0
14.05 21:45
Марсель – Анже
 3 : 1
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 25
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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