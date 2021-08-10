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Ронжье показал разбитое лицо после попадания в него бутылки во время матча с «Монпелье»

03:53
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Полузащитник «Марселя» Валентен Ронжье в Instagram показал, как выглядело его лицо после матча 1-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:2).

В концце встречи возникли беспорядки, во время которых болельщики паладинов начали бросать посторонние предметы на поле. Бутылка попала в голову игроку провансальцев, который разминался на бровке.

«Целую болельщика «Монпелье», который бросил бутылку», — подписал Ронжье фотографию.

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Евгений Козинов все материалы автора

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