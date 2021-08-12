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«Добро пожаловать в Париж». Мбаппе выложил фото, на котором он обнимает Месси

15:37
Килиан Мбаппе обнимает Лионеля Месси. Фото Twitter
Килиан Мбаппе обнимает Лионеля Месси. Фото Twitter
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал у себя в Twitter пост, посвященный новичку парижан Лионелю Месси.

Мбаппе выложил 4 фотографии с 34-летним аргентинцем. На одном из снимков француз обнимает Месси.

«Добро пожаловать в Париж, Лео», — написал Мбаппе.

Месси подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. Сегодня, 12 августа футболист провел первую тренировку с новой командой.

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Иван Торопцев все материалы автора

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