«Добро пожаловать в Париж». Мбаппе выложил фото, на котором он обнимает Месси
15:37
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал у себя в Twitter пост, посвященный новичку парижан Лионелю Месси.
Мбаппе выложил 4 фотографии с 34-летним аргентинцем. На одном из снимков француз обнимает Месси.
«Добро пожаловать в Париж, Лео», — написал Мбаппе.
Welcome to Paris, L?o. ?? pic.twitter.com/ZDO11HSVOw— Kylian Mbapp? (@KMbappe) August 12, 2021
Месси подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. Сегодня, 12 августа футболист провел первую тренировку с новой командой.
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